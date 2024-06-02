İştirakçi olarak emeklilik hakkında

EMEKLİLİĞE DAİR SORULAR

25.07.1996 tarihinde SGK girişim ve 722 gün hizmetim var. Ardından 24.08.2004 tarihinde

memuriyete başladım ve 24.08.2024 tarihine kadar 7050 gün+186 gün FHZ olmak

üzere 7236 gün hizmetim var. 2023 yılında 540 gün Askerlik Borçlanmasını ödedim.

Yine 2023 yılında 155 gün ücretsiz izin kullandım ve 15.12.2023 tarihinde 155

gün için borçlanma başvurunda bulundum, muhtemelen Haziran ayı bitmeden

yatırmış olacağım. (Emekli Sandığını arayıp bilgi aldım Haziran ayında tahakkuk

ettirileceği söylendi). Benim hesaplarıma göre yaklaşık 8650 gün hizmetim

görünüyor. 9000 gün üzerinden emekli olabilmem için 350 güne ihtiyacım var ve

ben istifa edip kalan günlerimi iştirakçi olarak borçlanıp emekli olmak

istiyorum. İştirakçi olmak için şartlarım tutuyor (istifa ettikten sonraki 6 ay

içinde iştirakçilik başvurusu yapmam gerektiğini de biliyorum) Ancak yine de aşağıdaki

sorular önem kazanıyor.

1) 2023 Haziran 2023 Aralık arasında ücretsiz izinde olduğum günler için (155 gün) borçlanmamı yatırdıktan hemen sonra (30.06.2024 ödeme tarihi) istifa edip iştirakçi olarak emeklilik başvurusu yapabilir miyim? (Borçlanmadan sonra 6 ay fiilen çalışmış olma şartı gerekir mi?)

2) İstifa etmeden kalan 205 gün ücretsiz izin hakkımı kullanarak 2025 yılının yıllık iznini de kullanarak 205 günü borçlanma başvurusu yapıp istifa etsem kalan 115 günü iştirakçi olarak borçlanıp emekliliğe hak kazanabilir miyim? İstifa edip hemen ertesi gün kalan günlerimi borçlanmak istersem nasıl bir süreç olur. Hemen borçlanmayı yatırıp emekliliğe hak kazanır mıyım, yoksa eksik gün kadar bekleyip aylık periyodlar halinde mi borçlanma yapmam gerekir?

3) İstifa edip iştirakçi olarak emekli olmak için başvurduktan hemen sonra; başka bir işkolunda SGKlı olarak çalışabilir miyim bu çalışma emeklilik ve iştirakçilik pozisyonumu engeller mi?