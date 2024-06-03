Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : "eskiyara"Pangaea


03 Haziran 2024 01:38
LGS Aday Yoklama Listesi

Evet kıymetli meslektaşlarım, LGS de sayısal oturumu sonrasında uyarmamıza rağmen iki aday optiklerini masanın üzerine bırakarak, biz optik toplayıp yoklama listesini imzalatırken 15-20 sn gibi bir sürede salondan ayrılmışlar. Arkamızı döndüğümüzde yoktular. Gözetmen arkadaş koştu ama yetişemedi. Durumu yoklama listesi üzerindeki tutanak bölümüne yazarak tüm evrakları eksiksiz ve diğer tüm işlemleri doğru şekilde tamamlayarak zarfı kapattık. Bu durumda herhangi bir yaptırımla karşılaşır mıyız.

Çok Yazılan Konular

Maalesef hata yaptım, sıkıntı olur mu?Lgs sınavında yaptığım hatadan ceza alır mıyım?ÖMK, Rotasyon ve Maarif Müfredatı belirsizliğiBayram tatili 9 gün olur mu ?FEN lisesine Felsefeci müdür olabilir mi ?LGS Görevinde Başkanın Yaptığı HataYusuf Tekin istifa etmeli mi?Yoklama listesini koymayı unuttuk?KörelmeBanka Maaş Hesabı promosyonum yatırılmıyor

Sözlük

sinyal 2024 1 3 cisim problemi 1 Sözlüğümüzün başka sözlükler gibi eğlenceli olmaması 1 verilen selamı almamak 1 zehirli mikrofon 2 anahtar tv 2 selahattin demirtaş 1 beğen 1 şaka maka sözlüğe ilginin iyice azalması 1 tarım 1

Son Haberler

İDDK'dan sözlü sınavda kayıt alınmasına ilişkin önemli bir karar dahaEmekli öğretmen 34 yıl sonra ilk görev yeri Çukurca'da öğrencileriyle buluştuKurban Paylaşmaktır!50 Günde KPSS Biter Mi? Şimdi İnceleyin!Öğrenciler İngilizceyi sanal gerçeklik gözlüğüyle daha kolay öğrenebilecek

Editörün Seçimi

mayıs ayı enflasyon beklentiniz kaç arkadaşlarİl ici açıklanan iller2024 Mayıs maaşlarımızı yazalımYoksulluk sınırı, Nisan ayında 58,206 TL oldu. Sarı Sendikalardan İstifa.Hükümet toplu sözleşme ikramiyesinin üzerine yattıPromosyon güncellenerek 57 bin lira olacağı iddiasıMemurlar İçin Disiplin Affı Çıkar Mı?Öğretmene 20.000 kadro geldi merkezi ne olur?İç işleri bakanlığı personel alımıHaftalık izinde yurt dışına çıkılır mı ?