Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


03 Haziran 2024 02:52
İstanbul Lojman

İstanbul'da göreve yeni başlayacak memura lojman çıkma şansı var mıdır? Ve lojman kirası ne kadardır?

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