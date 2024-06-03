Kamu Personeli \ Türk Silahlı Kuvvetleri
Editörler : oto-danisman-expert


03 Haziran 2024 02:53
İstanbul Lojman

İstanbul'da göreve yeni başlayacak jandarma astsubaya lojman çıkma şansı var mıdır? Ve lojman kirası ne kadardır?

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