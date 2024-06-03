Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : "eskiyara"Pangaea


03 Haziran 2024 04:42
İl Dışı İlişik Kesme Hakkında
il dışı tayinimiz gerçekleşti diyelim. 14 Haziran ilişik kesme başlangıcı. peki ilişiğimizi kesmek için ne kadar süre bekleyebiliriz? öğrendiğim kadarıyla 15 günlük mehil müddeti ilişik kestikten sonra başlıyormuş. ben ilişik kesmek için 15 günümüz var zannediyordum.

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