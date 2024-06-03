İl Dışı İlişik Kesme Hakkında

il dışı tayinimiz gerçekleşti diyelim. 14 Haziran ilişik kesme başlangıcı. peki ilişiğimizi kesmek için ne kadar süre bekleyebiliriz? öğrendiğim kadarıyla 15 günlük mehil müddeti ilişik kestikten sonra başlıyormuş. ben ilişik kesmek için 15 günümüz var zannediyordum.

il dışı tayinimiz gerçekleşti diyelim. 14 Haziran ilişik kesme başlangıcı. peki ilişiğimizi kesmek için ne kadar süre bekleyebiliriz? öğrendiğim kadarıyla 15 günlük mehil müddeti ilişik kestikten sonra başlıyormuş. ben ilişik kesmek için 15 günümüz var zannediyordum.