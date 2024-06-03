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Editörler : supporters.


03 Haziran 2024 06:20
Reklamlar

Sitede o kadar çok reklam çıkıyor ki sürekli yanlış tıklama yapıyorum. Reklamlar yüzünden hiç bişey okuyamıyorum. Bu kadar çok olmak zorundamı. Ekranın yarısından fazlası reklam...

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