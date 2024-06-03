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Editörler : Lanet


03 Haziran 2024 08:50
Bu zaman

Bu zaman

Seyyid Nesimi, güller tartılıyor bu zaman

ikibin yirmi dört sene günlerden bu zaman

Terazici kimdir, işin erbabı, ehli mi

Soruluyor ve merak uyandırıyor bu zaman

Barış Sağlam

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