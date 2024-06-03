Kamu Personeli \ Bakanlıklar
Editörler : Lanet


03 Haziran 2024 09:24
SGK TAYİN DÖNEMİ

İLLER ARASI TAYİNDE KİMLER KAÇ PUANLA NEREYİ TERCİH EDECEK?

Çok Yazılan Konular

Mülakata girmezsek ne olur Yoksulluk sınırı, 61.418 TL oldu. Sarı sendikalardan İstifa.2024 temmuz Maaş zammı?GSB yedek adaylar acilll lütfen

Sözlük

selahattin demirtaş 1 iyi bayramlar temennisi 1 Sözlüğümüzün başka sözlükler gibi eğlenceli olmaması 2 Bugün olanlar 4 hem çevrimiçisin hem bana yazmıyorsun tribi 2 zehirli mikrofon 2 dünya bisiklet günü 1 tarım 1 beğen 1 ağrı'da çıplak gezen vatandaş 1

Son Haberler

Altının gramı 2 bin 408 liradan işlem görüyorBakan Şimşek: En kötüsü geride kaldıHakkari Belediye Başkanı görevden uzaklaştırıldıALES/2 başvuruları başladıDolar/TL 32,22 seviyesinden işlem görüyor

Editörün Seçimi

mayıs ayı enflasyon beklentiniz kaç arkadaşlarİl ici açıklanan iller2024 Mayıs maaşlarımızı yazalımYoksulluk sınırı, Nisan ayında 58,206 TL oldu. Sarı Sendikalardan İstifa.Hükümet toplu sözleşme ikramiyesinin üzerine yattıPromosyon güncellenerek 57 bin lira olacağı iddiasıMemurlar İçin Disiplin Affı Çıkar Mı?Öğretmene 20.000 kadro geldi merkezi ne olur?İç işleri bakanlığı personel alımıHaftalık izinde yurt dışına çıkılır mı ?