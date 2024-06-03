Kamu personeli ortak konular \ Maaş, Görevde Yükselme ve Diğer Özlük Hakları
Editörler : cihan27E.Kayı Han


03 Haziran 2024 10:04
Güncel Zam oranı
Zam oranı kaç oldu ? Temmuzda ne gelirse %20 olur

satac123
Şube Müdürü
03 Haziran 2024 10:06

Şu an 17,38. Haziran 2,23 gelirse toplam yüzde 20 olur.


Aytaç Serbes
Aday Memur
03 Haziran 2024 10:06

1,0670x1,0453x1,0316x1,0318x1,0337x1,10/1,15=1,1738(ilk 5 ay için %17,38)


Aytaç Serbes
Aday Memur
03 Haziran 2024 10:07

Haziran 2.23 gelirse tam 20 olur

Toplam 3 mesaj

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