Kamu personeli ortak konular \ Maaş, Görevde Yükselme ve Diğer Özlük Hakları
Editörler : cihan27E.Kayı Han


03 Haziran 2024 10:05
Mayıs enflasyonu 3,37 çıktı.

Temmuzdaki zam oranı yüzde 20 gelecek gibi


Anuşirvann
Genel Müdür
03 Haziran 2024 10:07

Haziran 2,4 gelse yüzde 20 oluyor.


Anuşirvann
Genel Müdür
03 Haziran 2024 10:22

Pardon haziran 2,23 gelirse temmuz zammı 20 oluyor

Anuşirvann, 26 dk. önce

Haziran 2,4 gelse yüzde 20 oluyor.


dca23
Şef
03 Haziran 2024 10:27

yaklaşık 4 aydır %19-21 arasında gelecek diyoruz zaten. Bundan farklı olmayacak


cetek
Şef
03 Haziran 2024 10:31

Reis yüzde 25 e tamamlar, bizim buçukçu da avuçları patlayana kadar alkış tutar, konu kapanır.

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