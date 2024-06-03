Kamu Personeli \ Adalet Bakanlığı
Editörler : E.Kayı Han


03 Haziran 2024 10:10
İcra Müdür ve Müdür Yardımcıları Kararnamesinin bu hafta açıklanma ihtimali?

Ben bu hafta açıklanır diye düşünüyorum.

İnşallah :)

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