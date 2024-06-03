KPSS ve diğer sınavlar \ POMEM, Bekçi, PMYO, PAEM
Editörler : swat3410


03 Haziran 2024 10:14
Pomem KPSS Puan
Kamuda tasarruf dolayısıyla pomem önlisans kpss puanı tahmininizce kaçla kapatır arkadaşlar?

mert6223
Aday Memur
03 Haziran 2024 10:25
Hocam öncelikle önlisans alıcaklar mı o bile meçhul :) Ama en düşük 75 felan almamız gerekiyor ki sınav aşamalarına çağrılalım bence
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