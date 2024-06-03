Pomem KPSS Puan

Hocam öncelikle önlisans alıcaklar mı o bile meçhul :) Ama en düşük 75 felan almamız gerekiyor ki sınav aşamalarına çağrılalım bence

Hocam öncelikle önlisans alıcaklar mı o bile meçhul :) Ama en düşük 75 felan almamız gerekiyor ki sınav aşamalarına çağrılalım bence