arkadaşlar merhaba 2020 senesinde kadın pöh alımı oldu ondan daha önce de alım oldu şunda kadın pöh alımı yok diyorlar doğru mu yoksa 4-5 yılda bir alım yapılıyor mu

arkadaşlar merhaba 2020 senesinde kadın pöh alımı oldu ondan daha önce de alım oldu şunda kadın pöh alımı yok diyorlar doğru mu yoksa 4-5 yılda bir alım yapılıyor mu