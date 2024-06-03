Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


03 Haziran 2024 10:21
Kadın pöh
arkadaşlar merhaba 2020 senesinde kadın pöh alımı oldu ondan daha önce de alım oldu şunda kadın pöh alımı yok diyorlar doğru mu yoksa 4-5 yılda bir alım yapılıyor mu

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