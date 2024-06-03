Kamu Personeli \ Adalet Bakanlığı
Editörler : E.Kayı Han


03 Haziran 2024 10:50
nas tayinlerinde kota nasıl oluyor

t tipi ceza infaz kurumlarında kaç katip mevcudu olması gerekiyor kotaya takılmamam için şuan çalıştığım kurumda 6 katibiz kotaya takılabilirmiyim bilen var mı acaba ?

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