Kamu Personeli \ 4B'li Sözleşmeli Personel
Editörler : E.Kayı Han


03 Haziran 2024 11:01
Asalet tasdik olmadan heyet raporu alma

6 ay önce adalet bakanlığına 4b sozlesmeli olarak atandım, aday memurum.

Kalp problemlerinden ötürü dinlenmem lazım ve heyet raporu almak istiyorum. Sözleşmem fes edilir mi??


hsnd
Başbakan Müsteşarı
03 Haziran 2024 11:51

Sözleşmelilerde asalet tasdiki ve aday memurluk uygulaması bulunmamaktadır.

Diğer taraftan geçerli bir sağlık mazeretiniz nedeniyle rapor aldığınızda sözleşmeniz feshedilmez. Böyle bir şeyi düşünmemelisiniz.

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