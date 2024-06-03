Temmuz maaşı

Kullanıcı Uyar
Şikayet Bildirimi
Önemli Uyarı :
Bu servisi gereksiz kullananların şikayet etme hakkı geri alınacaktır.
Bu servisi gereksiz kullananların şikayet etme hakkı geri alınacaktır.
Adınız Soyadınız E-Posta Adresiniz Şikayet Nedeninizi Güvenlik kodu
Editörler : "eskiyara"Pangaea
Çok Yazılan Konular
Lgs sınavında yaptığım hatadan ceza alır mıyım?Maalesef hata yaptım, sıkıntı olur mu?Bayram tatili 9 gün olur mu ?ÖMK, Rotasyon ve Maarif Müfredatı belirsizliğiLGS Görevinde Başkanın Yaptığı HataFEN lisesine Felsefeci müdür olabilir mi ?Öğretmenlere Çay Makinesi YasağıÖğretmenlik kariyer basamaklarında hizmet günü hesaplamaları güncellenmelidir.Yusuf Tekin istifa etmeli mi?Yoklama listesini koymayı unuttuk?
Sözlük
Son Haberler
Editörün Seçimi
mayıs ayı enflasyon beklentiniz kaç arkadaşlarİl ici açıklanan iller2024 Mayıs maaşlarımızı yazalımYoksulluk sınırı, Nisan ayında 58,206 TL oldu. Sarı Sendikalardan İstifa.Hükümet toplu sözleşme ikramiyesinin üzerine yattıPromosyon güncellenerek 57 bin lira olacağı iddiasıMemurlar İçin Disiplin Affı Çıkar Mı?Öğretmene 20.000 kadro geldi merkezi ne olur?İç işleri bakanlığı personel alımıHaftalık izinde yurt dışına çıkılır mı ?