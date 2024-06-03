Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : "eskiyara"Pangaea


03 Haziran 2024 11:05
Temmuz maaşı

haziranda 42000 tl maaş alan 1/4 uzman öğretmen temmuzda alacağı maaş nedir? matematikçiler buyrun hesaplamaya


beyazdag06
Memur
03 Haziran 2024 11:24
42 binin %20 si hocam. Telefonunuzda hesap makşnası, varsa matematikçi olmanıza gerek yok

serdar202020
Şef
03 Haziran 2024 11:40

işin esprisi olsun diye yazdım hocam

beyazdag06, 1 saat önce
42 binin %20 si hocam. Telefonunuzda hesap makşnası, varsa matematikçi olmanıza gerek yok

beyazdag06
Memur
03 Haziran 2024 11:44
Yoksulluk sınırının altında olan bir maaş işte
serdar202020, 1 saat önce

işin esprisi olsun diye yazdım hocam


metal3
Aday Memur
03 Haziran 2024 11:53
hamdolsun kriz teğet geçti

Hocass
Aday Memur
03 Haziran 2024 11:54

42 alan 50 bin saydın hocam duz hesap

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