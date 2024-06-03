Kamu personeli ortak konular \ Maaş, Görevde Yükselme ve Diğer Özlük Hakları
Editörler : cihan27E.Kayı Han


03 Haziran 2024 11:06
Askerlikte geçen süre memuriyete dahil mi?

Malum 1 yıl dolunca yıllık izin yükleniyor.Dolayısıyla bu ay yıllık iznimin yüklenmesi gerekiyordu; ancak 1 aylık bedelli askerlik sürecimden ötürü sistemde yıllık izin hakkım 1 ay sonra gelecek şeklinde gözüküyor.Askerlikte geçen süre,memuriyette geçen süremizde dahil olmuyor muydu?


melihatalay
Aday Memur
03 Haziran 2024 11:08

''memuriyette geçen süremize dahil olmuyor muydu'' diye düzeltiyim.


fakir.adam
Şube Müdürü
03 Haziran 2024 11:12

sen askerlik mi yaptın meliha talay?


melihatalay
Aday Memur
03 Haziran 2024 11:49

Melih Atalay ;)

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