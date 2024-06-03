kurumlar arası geçiş

arkadaşlar hali hazırda adalet bakanlığında sözleşmeli memurum yabancı dil öğretmeniyim öğretmenlik için sorun yok ama herhangi bir bakanlığın YDS şartı isteyen sözleşmeli pozisyonuna geçmek için 1 yıl bekleme şartı var mıdır? sözleşmeliden sözleşmeliye geçiş nasıl olur?

arkadaşlar hali hazırda adalet bakanlığında sözleşmeli memurum yabancı dil öğretmeniyim öğretmenlik için sorun yok ama herhangi bir bakanlığın YDS şartı isteyen sözleşmeli pozisyonuna geçmek için 1 yıl bekleme şartı var mıdır? sözleşmeliden sözleşmeliye geçiş nasıl olur?