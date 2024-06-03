Kamu Personeli \ Bakanlıklar
Editörler : Lanet


03 Haziran 2024 11:10
kurumlar arası geçiş
arkadaşlar hali hazırda adalet bakanlığında sözleşmeli memurum yabancı dil öğretmeniyim öğretmenlik için sorun yok ama herhangi bir bakanlığın YDS şartı isteyen sözleşmeli pozisyonuna geçmek için 1 yıl bekleme şartı var mıdır? sözleşmeliden sözleşmeliye geçiş nasıl olur?

lygt
Aday Memur
03 Haziran 2024 11:13
bu arada belirtmedim ama KPSS ye tekrar girip puan alarak
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