bir sefer de sabahtan açın da insanların zamanı olsun zaten 3 gün veriyorsunuz bari dolu dolu 3 gün olsun da kimse telaşla yanlış tercih yapıp iptal etme durumlarına düşmesin

bir sefer de sabahtan açın da insanların zamanı olsun zaten 3 gün veriyorsunuz bari dolu dolu 3 gün olsun da kimse telaşla yanlış tercih yapıp iptal etme durumlarına düşmesin