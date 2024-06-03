Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : "eskiyara"Pangaea


03 Haziran 2024 11:10
İl dışı

Bu il dışı akşama doğru mu açılıyordu arkadaşlar hala sistemde yok. önceki yıllarda nasıl oluyordu


ogrtmn87
Aday Memur
03 Haziran 2024 11:20

Bugün açılmaz, mebin işleri yavaş işler.


Billoh
Aday Memur
03 Haziran 2024 11:23

Fıtık etme işlemleri evet:)


windows7
Şube Müdürü
03 Haziran 2024 11:38
aylar öncesinden günü belli ama işler ilerlemiyor.. :-P

eseslifirat
Aday Memur
03 Haziran 2024 11:45

Bu saatlerde açılıyordu önceki yıllarda.


vio5
Aday Memur
03 Haziran 2024 11:56
bir sefer de sabahtan açın da insanların zamanı olsun zaten 3 gün veriyorsunuz bari dolu dolu 3 gün olsun da kimse telaşla yanlış tercih yapıp iptal etme durumlarına düşmesin

maydanos
Aday Memur
03 Haziran 2024 12:30

11 gibi açılırdı normalde, çok kurumsal! ve dakik çalışıyor bakanlık

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