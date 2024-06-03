Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : "eskiyara"Pangaea


03 Haziran 2024 11:56
İl içi tayini çıkan il dışı isteyebilir mi ?

İsteme hakkı var mı ?


Ömer Oktay
Aday Memur
03 Haziran 2024 11:59
kilavuzda acik bir sekilde yazıyor, okuyunuz

Dahihocam
Aday Memur
03 Haziran 2024 12:04

Söylesen öldürmüsun


aa.gülçiçek1100
Aday Memur
03 Haziran 2024 12:23
il içi yapınca il dışı yapamıyoruz diye biliyorum ama doğru net bilgi mi biliyorum..

maydanos
Aday Memur
03 Haziran 2024 12:27

1 yıl beklemeniz gerekiyor hocam


bahçesaray
Memur
03 Haziran 2024 12:28
yapamaz okuması eksik arkadaş

Dahihocam
Aday Memur
03 Haziran 2024 12:31

Tskr

maydanos, 18 dk. önce

1 yıl beklemeniz gerekiyor hocam

Toplam 6 mesaj

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