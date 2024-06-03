Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : "eskiyara"Pangaea


03 Haziran 2024 12:11
Beklentimiz 1 maaş bayram ikramiyesi

Hesaplara bayram öncesi yatirilmali


maydanos
Aday Memur
03 Haziran 2024 12:32

15 yıl her bayram bekliyorum, artık kestim ümidimi


Billoh
Aday Memur
03 Haziran 2024 12:43

Hocam güldürmein alaseversen, enflasyonu indirmeyi bile zar zor yapıyorlar hayal görmeyin

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