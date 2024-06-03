Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


03 Haziran 2024 12:21
2024 Temmuz zam mı

Mayıs ayı enflasyonu 3.37 çıktı.Temmuz zam mı % 20 gecmez herhalde.Sizce Temmuz zam mı aşağı yukarı ne olur?


funnx
Aday Memur
03 Haziran 2024 12:45

10 bin

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