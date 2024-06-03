şikayet olsa ne ceza alırım?

merhaba, sınıflarımda bu yıl sınavların 1er tanesini bakanlık yaptı ondan mı bilmiyorum (branş matematik) sınav notları baya düşük ve öğrenciler ilgsiz ve ayrıca yaramaz öğrenciler ağırlıkta. bende sözlüleri de sınav notlarından düşük olmamak ve sınav notlarına paralel olmak üzere düşük girdim. misal 10-12 almış öğrencinin sözlüsüne 25-25 girdim.

şimdi sınıflarımın yıl sonu notuna göre başarı düzeyleri şu şekilde olmuş

en düşük %33 olmuş sonra %50 var sonra %64 bi tanesinde ise sınıfın tamamı geçmiş. ancak bu dediğim yüzdelere devamsızlık nedeni ile kalan öğrenciler dahil değil. Sadece, idare devamsız olan bazı öğrencilerin devamsızlığını siliyor ona takıldım bir bir de. Zaten her türlü yaklaşık 20 kişi devamsız. 80 öğrenci var bendeki 20 sini çıkar 60 öğrenciden 30 u geçmiş dersi.

evet parametreler bu şekilde. ama şikayet olsa her türlü koşulu da gözöüne alırsak ne tür bir ceza ile akrşı karşıya kalırım bilmiyorum.

henüz akseden bir şikayet yok tabi. Ancak dediğim gibi zaten varsayım ile başladım. sadece not konusunda şikayet olsa neyle karşılaşacağımı merak ettim.

kabaca öğrencilerin sınav notları düşük bende bu paralelde ve aldıkları notlardan düşük olmamak koşulu ile not girişini yaptım.

bir de tümden bir değişiklik yapmayı düşünmüyorum ancak yapılabilen birşey mi yani yapan arkadaşlar var mı merak ettim.