KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS B Lisans Mezunları
Editörler : Pangaea


03 Haziran 2024 13:08
Deneme öneri/tartışma başlığı

Herkese selamlar bugün isem tg çözdüm ve genel olarak baktığımda isem tg Türkçesine herkes aşırı zor saçma diyor bugün ben de Türkçesinde baya yanlış çıkarttım gk cog vat normal tarihte 3 5 saçma soru bilgi ağırlıklı mat beğendim ama Türkçesi çok zorladı beni ve ilk defa bu kadar yanlış yaptım.

Edit: murat uzman kariyer tg pdfleri telegramda yok bulan atarsa sevinirim

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