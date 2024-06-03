eğitim tayini

kadrolu hemşireyim eğitim tayininde başvuruda bulundum onaylandı fakat hastane beni 1 ay tutabileceğini söylüyor böyle bir durum varmı? başlayış yaptıkdan sonra eşim eş durumu tayini ile yanıma gelmeye çalışıcak onun için erken gitmeye çalışıyorum

kadrolu hemşireyim eğitim tayininde başvuruda bulundum onaylandı fakat hastane beni 1 ay tutabileceğini söylüyor böyle bir durum varmı? başlayış yaptıkdan sonra eşim eş durumu tayini ile yanıma gelmeye çalışıcak onun için erken gitmeye çalışıyorum