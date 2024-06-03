Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : ayşegül bgm


03 Haziran 2024 13:23
Hemşire usulsüzlüğü

Torpilli hemşirelerin idari birimlerde başhekim olur yazısı ile çalıştırılması konusuna ne diyorsunuz ? Daha görev yazısı olmayan sekreterler varken böyle durumlar gerçekten saçmalık


cetek
Şef
03 Haziran 2024 13:38

Ohoo daha neler var. Müdürlükte olmasına rağmen hastanede çalışıyor gösterip yüksek teşvik alanlara da bir bak.

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