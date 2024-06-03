Kamu Personeli \ Türk Silahlı Kuvvetleri
Editörler : oto-danisman-expert


03 Haziran 2024 13:33
HvKK Pilot İhtisas

Geçen hafta Çiğli'deki Pilot Mezuniyet törenine ait MSB tarafından sitesinde paylaşılan videoda bir tane Binbaşı vardı. Diğer sınıflardan Pilot sınıfına geçiş gibi bir durum mu söz konusu eğer değilse bu nasıl mümkün olabiliyor? Bilgisi olan varsa paylaşırsa sevinirim.

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