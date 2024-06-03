çok programlı anadolu lisesi hakkında

Hocam branşımda kaç saat ders olduğunu ve hafta sonu kursu açılıp açılmadığını sorayım diyorum saçma olmaz değil mi. çünkü bunlar benim için önemli. kurs mutlaka açmayı düşünüyorum öğretmen için hayat zor çünkü. fikriniz nedir?

Hocam branşımda kaç saat ders olduğunu ve hafta sonu kursu açılıp açılmadığını sorayım diyorum saçma olmaz değil mi. çünkü bunlar benim için önemli. kurs mutlaka açmayı düşünüyorum öğretmen için hayat zor çünkü. fikriniz nedir?