Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : "eskiyara"Pangaea


03 Haziran 2024 13:35
çok programlı anadolu lisesi hakkında
bu tür okullar nasıl arkadaşlar? meslek lisesine mi yakın Anadolu lisesine mi bilgi verebilir misiniz genel hatlarıyla..

Dahihocam
Aday Memur
03 Haziran 2024 13:42

Meslek liselerinin en kalitesizi gibi düşün


aa.gülçiçek1100
Aday Memur
03 Haziran 2024 13:44
anladım hocam teşekkür ederim. istediğim şehirde beklediğimden fazla okul açılmış ama hep çok programlı lise. hiç görev yapmadım bi sorayım dedim sağ olun bilgi için..
Dahihocam, 1 saat önce

Meslek liselerinin en kalitesizi gibi düşün


aa.gülçiçek1100
Aday Memur
03 Haziran 2024 13:46
bir de tercih yapacağım okulları aramalı mıyım hangi bilgileri öğrenmeliyim? sadece tek bi şehirde tercih yapıp bırakıcam zaten.

Dahihocam
Aday Memur
03 Haziran 2024 13:47

Genelde küçük kasaba ve ilçelerde dur cpl liseleri veli ilgisiz öğrenci ilgisiz okulların öğrenci sayısı düşük okuma yazma bilmeyen öğrenciler bile olur.


Dahihocam
Aday Memur
03 Haziran 2024 13:50

Buraların idarecileri okullarını pek overler okul ortamı iyi çok rahat edersin boş günün olur gibi laflar ile çünkü öğretmen ihtiyaçları olur sene başında dersler boş gecmedin diye ücretli öğretmenlerde gelmeye baslar

aa.gülçiçek1100, 1 saat önce
bir de tercih yapacağım okulları aramalı mıyım hangi bilgileri öğrenmeliyim? sadece tek bi şehirde tercih yapıp bırakıcam zaten.

ta345
Aday Memur
03 Haziran 2024 13:56

ama aralarında iyi okullar veya şöyle diyeyim iyi öğrencilerin de dahil olduğu okullar mutlaka vardır. yani kendi arkadaşımdan biliyorum sonuçta üniversitede bana çpl mezunuyum demişti ve hukuk okuyordu. yani genelleme yapmak doğru olmayabilir.


Dahihocam
Aday Memur
03 Haziran 2024 14:05

2000 öncesi onlar hocam 2000 öncesi çalıştığım cpl şimdiki proje okulları ayarında idi onlar eskide kaldi

ta345, 51 dk. önce

ama aralarında iyi okullar veya şöyle diyeyim iyi öğrencilerin de dahil olduğu okullar mutlaka vardır. yani kendi arkadaşımdan biliyorum sonuçta üniversitede bana çpl mezunuyum demişti ve hukuk okuyordu. yani genelleme yapmak doğru olmayabilir.


aa.gülçiçek1100
Aday Memur
03 Haziran 2024 14:26
Hocam branşımda kaç saat ders olduğunu ve hafta sonu kursu açılıp açılmadığını sorayım diyorum saçma olmaz değil mi. çünkü bunlar benim için önemli. kurs mutlaka açmayı düşünüyorum öğretmen için hayat zor çünkü. fikriniz nedir?
Dahihocam, 1 saat önce

Genelde küçük kasaba ve ilçelerde dur cpl liseleri veli ilgisiz öğrenci ilgisiz okulların öğrenci sayısı düşük okuma yazma bilmeyen öğrenciler bile olur.


aa.gülçiçek1100
Aday Memur
03 Haziran 2024 14:29
bir de pansiyon durumunu sorucam
Dahihocam, 1 saat önce

Genelde küçük kasaba ve ilçelerde dur cpl liseleri veli ilgisiz öğrenci ilgisiz okulların öğrenci sayısı düşük okuma yazma bilmeyen öğrenciler bile olur.


Dahihocam
Aday Memur
03 Haziran 2024 14:31

Hocam branşın ne isteyeceğim okulların öğrenci sayılarına bakarak kaç sınıf olduğunu kaç saat ders olduğunu cikartabilirsin ayrıca sizin branştan okulda öğretmen varmı puanınız kaç başka okula dersede gonderbilirler AYRİCA kurs açacağım demişsin DYK kursları belli okullarda açılıyor cpl ogrencileri doğru dürüst okul derslerinin kitap defterini bile getirmezler ki acacagin kursa gelsinler

Bunları her çeşit okul türlerinde calustugim için yazıyorum.

aa.gülçiçek1100, 21 dk. önce
Hocam branşımda kaç saat ders olduğunu ve hafta sonu kursu açılıp açılmadığını sorayım diyorum saçma olmaz değil mi. çünkü bunlar benim için önemli. kurs mutlaka açmayı düşünüyorum öğretmen için hayat zor çünkü. fikriniz nedir?

aa.gülçiçek1100
Aday Memur
03 Haziran 2024 14:44
anladım hocam, teşekkür ederim tecrübelerinizi paylaştığınız için.. branşım Edebiyat. tercih edeceğim okulların kadrolarına baktım hep 1 edebiyat öğretmeni mevcut. küçük okullar, kırsal ilçelerde. bir de hocam imam hatip lisesinde çalıştınız mı ne söyleyebilirsiniz bu tür okullarla ilgili. çpl gibi mi daha mı iyi
Dahihocam, 16 dk. önce

Hocam branşın ne isteyeceğim okulların öğrenci sayılarına bakarak kaç sınıf olduğunu kaç saat ders olduğunu cikartabilirsin ayrıca sizin branştan okulda öğretmen varmı puanınız kaç başka okula dersede gonderbilirler AYRİCA kurs açacağım demişsin DYK kursları belli okullarda açılıyor cpl ogrencileri doğru dürüst okul derslerinin kitap defterini bile getirmezler ki acacagin kursa gelsinler

Bunları her çeşit okul türlerinde calustugim için yazıyorum.

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