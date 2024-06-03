Mesleğini çok seven birinin, hayattan soğuması

Biraz içimi dökeceğim yoksa kaldıramıyorum?

Meslekte 6. yılım polis okuluyla beraber 8 yıl. 20 yaşından beri devlete hizmet etmeye çalışıyorum. Yıllardır çalıştığım ekipte cansiperane görev yaptım, mazluma garibana kol kanat olmaya çalıştım Allah biliyor yaşadıklarımızı, sicilim temiz 2.ipka da son tercih Hakkariye verdiler evliyim 1.5 yaşında canımdan çok sevdiğim bana düşkün olan bir kızım var eğer bekar olsam bir kere bile sitem edersem namerdim. Lojman gelmiyor, evlere bakıyorum eşyalı 60-70 bin verilen yolluk 50 bin hiçbir şeye yetmiyor ne nakliye ne devirli eve buradaki eşyalarım ne olacak Hakkari merkez de boş ev yok

aileyi götürmesem kızım en güzel zamanlarında babasız kalacak o çocuğun baba sevgisine ihtiyacı yok mu?

Mesleğe girerken bunları bilmiyor musun istifa et zorla mı vs diyenler Allah rızası için uzak dursun. Canım yanıyor düşünmekten gözüme uyku girmiyor, kalbim ağrıyor.

Allah için 10 tane bina yapıp lojman yapmak zor mu? Allah için masrafları doğru hesaplamak zor mu? Allah için evli küçük çocuklu birisini daha uygun yere planlamak zor mu? Allah için bizim de ailemiz olduğunu düşünmek zor mu? Ben çocukluktan polis olmak isteyen birisiydim hayalimdi.

Kaç tane devrem intihar etti çok üzülüyorum götürsem bir

şey götürmesem bir şey kendi hayatımdan zaten vazgeçtim.

Niye ya neden neden bu kadar değersiz hissettiriyorsunuz? Sizin çocuğunuz yok mu aileniz yok mu? 28 yaşında birisini bu kadar vatanını ülkesini seven birisini bu kadar üzmenin size kazancı ne? Allah?a havale