Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


03 Haziran 2024 13:40
Mesleğini çok seven birinin, hayattan soğuması

Biraz içimi dökeceğim yoksa kaldıramıyorum?

Meslekte 6. yılım polis okuluyla beraber 8 yıl. 20 yaşından beri devlete hizmet etmeye çalışıyorum. Yıllardır çalıştığım ekipte cansiperane görev yaptım, mazluma garibana kol kanat olmaya çalıştım Allah biliyor yaşadıklarımızı, sicilim temiz 2.ipka da son tercih Hakkariye verdiler evliyim 1.5 yaşında canımdan çok sevdiğim bana düşkün olan bir kızım var eğer bekar olsam bir kere bile sitem edersem namerdim. Lojman gelmiyor, evlere bakıyorum eşyalı 60-70 bin verilen yolluk 50 bin hiçbir şeye yetmiyor ne nakliye ne devirli eve buradaki eşyalarım ne olacak Hakkari merkez de boş ev yok

aileyi götürmesem kızım en güzel zamanlarında babasız kalacak o çocuğun baba sevgisine ihtiyacı yok mu?

Mesleğe girerken bunları bilmiyor musun istifa et zorla mı vs diyenler Allah rızası için uzak dursun. Canım yanıyor düşünmekten gözüme uyku girmiyor, kalbim ağrıyor.

Allah için 10 tane bina yapıp lojman yapmak zor mu? Allah için masrafları doğru hesaplamak zor mu? Allah için evli küçük çocuklu birisini daha uygun yere planlamak zor mu? Allah için bizim de ailemiz olduğunu düşünmek zor mu? Ben çocukluktan polis olmak isteyen birisiydim hayalimdi.

Kaç tane devrem intihar etti çok üzülüyorum götürsem bir

şey götürmesem bir şey kendi hayatımdan zaten vazgeçtim.

Niye ya neden neden bu kadar değersiz hissettiriyorsunuz? Sizin çocuğunuz yok mu aileniz yok mu? 28 yaşında birisini bu kadar vatanını ülkesini seven birisini bu kadar üzmenin size kazancı ne? Allah?a havale


Poevata
03 Haziran 2024 13:48

Allah sabır versin devrem, Allahtan en hayırlısını dile, Hakkari merkezde ev bulmak zor, ama evli ve çocuklu olduğun için Hakkari Yüksekovaya verirler inşallah orada daha çok ev bulabilirsin, merkez çıktıysa da orada yaşayanlar genelde internete ilan koymuyor geçmiş dönemlerde hakkariye giden devren varsa yardımcı olmalarını iste direkt giderek ev daha rahat bulunabiliyor hakkında hayırlısı olsun


samban10
Şube Müdürü
03 Haziran 2024 13:49
Kardeşim dünyanın sonu değil 50 bin bu devirde para değil çocuğunu da götürrsün eşini de götürürsün. ortada uykularını kaçıracak bir durum yok ben 5 yıldır güneydoğudayım hicbirsey çocuktan önemli değil oradaki eşyanı sat üzerine harcırah parasını koy eşyali ev devir al giderken de sen devir edersin dünyanın sonu değil.

PHILIPS42
Şef
03 Haziran 2024 13:51
Yazdıklarının altına imzamı atıyorum, ben mesleğimin sonuna geldim ancak bu sorunları 35 yıldır duyuyorum lakin çözüme kavuşmuyor, sana diyeceğim şu aşamada sabretmekten başka çaremiz yok "Allah sabredenlerle beraberdir" diyorum Allah yar ve yardımcın olsun

pmyolu06
Aday Memur
03 Haziran 2024 14:16

Abi ev ama eşyalı eşya dediğim de evli birisinin kullanabileceği eşyalar değil 60-70 bin isteniyor hava parası gibi say. Buradan nakliye 2 kişiye bölse bile kişi başı 40-45 bin yani yolluk nakliyeyi bile zor karşılıyor diğer tarafta eşyalı yeri alıp eşyayı atsan 60-70 bin para lazım bilmiyorum gerçekten bilmiyorum napacam

Poevata, 59 dk. önce

Allah sabır versin devrem, Allahtan en hayırlısını dile, Hakkari merkezde ev bulmak zor, ama evli ve çocuklu olduğun için Hakkari Yüksekovaya verirler inşallah orada daha çok ev bulabilirsin, merkez çıktıysa da orada yaşayanlar genelde internete ilan koymuyor geçmiş dönemlerde hakkariye giden devren varsa yardımcı olmalarını iste direkt giderek ev daha rahat bulunabiliyor hakkında hayırlısı olsun


Tire 1922
Aday Memur
03 Haziran 2024 14:20

Meslekte 31 yıllık ve Temmuz da emekli olacak abın olrak sıkma canını gıt ilçeyi işte bende aynı seylerı yaşadım2003 şark dönüşü izmir merkez çıktı 7 gün sonra 140 km dıs ilceyı verdiler izmir merkezde evim olduğu halde eşyamı tekrar yükledim ilçeye görüşe gııtım benimde evim var Ankara'da oturamıyorım dedi muhterem md yrd Allah'ım yardım etsin sabırlı ol önemli olan esin ve çoluğun gerısı olur gider


pmyolu06
Aday Memur
03 Haziran 2024 14:20

Abi eşyalar evli birisinin kullanabileceği eşyalar değil hepsini atmak gerekecek 60-70 oraya ver 50 nakliyeye ver o kadar bütçem yok

samban10, 58 dk. önce
Kardeşim dünyanın sonu değil 50 bin bu devirde para değil çocuğunu da götürrsün eşini de götürürsün. ortada uykularını kaçıracak bir durum yok ben 5 yıldır güneydoğudayım hicbirsey çocuktan önemli değil oradaki eşyanı sat üzerine harcırah parasını koy eşyali ev devir al giderken de sen devir edersin dünyanın sonu değil.
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