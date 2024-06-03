Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : "eskiyara"Pangaea


03 Haziran 2024 13:55
Sınav görevi değiştirmek için ne yapmalıyım

Arkadaşlar haftasonu sınav görevim var acil işim çıktığı için değişim yapacak gönüllü arkadaşım var değiş tokuş için nereye gitmemiz gerekiyor


bersan_42
Şef
03 Haziran 2024 14:00

Ösym sınav koordinasyon merkezine başvurun

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