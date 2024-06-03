Kamu Personeli \ Adalet Bakanlığı
Editörler : E.Kayı Han


03 Haziran 2024 14:17
CTE tayin sonuçlarını erken açıklama ihtimali var mı ?

Adliye'nin tayin sonuçları açıklanmış. Cte 14 haziran deniliyor ama 14 hazirandan önce açıklamazlar mı ?

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