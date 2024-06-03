Ek mal bildirimi hakkında

Merhaba arkadaşlar. 10 yıldan beridir Cte bünyesinde görev yapıyorum. Geçtiğimiz yıl ücretsiz izindeyken arabamı satıp ev aldım. Bununla ilgili gerek Maraş'ta deprem dönemine denk gelmesi gerek evin telaşı gerekse izinde olmam sebebiyle ek bildirimde bulunmayı unuttum. işe 2 ay kadar önce başladım ve bir ay süresi varmış ek bildirimin ki evi alalı neredeyse 1 yıl oldu bu sebeple de henüz bulunamadım. Araştırdığım kadarıyla da 2025 te genelde bulun deniliyor. Ama ben en doğrusu nasılsa öyle yapmak istiyorum. Bilgi sahibi olan abilerim kardeşlerim bi aydınlatırsa sevinirim.

Merhaba arkadaşlar. 10 yıldan beridir Cte bünyesinde görev yapıyorum. Geçtiğimiz yıl ücretsiz izindeyken arabamı satıp ev aldım. Bununla ilgili gerek Maraş'ta deprem dönemine denk gelmesi gerek evin telaşı gerekse izinde olmam sebebiyle ek bildirimde bulunmayı unuttum. işe 2 ay kadar önce başladım ve bir ay süresi varmış ek bildirimin ki evi alalı neredeyse 1 yıl oldu bu sebeple de henüz bulunamadım. Araştırdığım kadarıyla da 2025 te genelde bulun deniliyor. Ama ben en doğrusu nasılsa öyle yapmak istiyorum. Bilgi sahibi olan abilerim kardeşlerim bi aydınlatırsa sevinirim.