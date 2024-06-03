Gündem \ Hayata Dair
Editörler : F16 Gökçen


03 Haziran 2024 15:06
avantajlı uygulama arıyorum

Selamlar size bi sorum olacak bugün. Bi uygulama vardı baya avantajlı ama aradım taradım bulamadım böyle alışverişe puan birikiyor sonra hediye veriyor falan. Artık işin içinden çıkamıyorum bilen varsa çok işime yarayacak şimdiden teşekkürler.

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