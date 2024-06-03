Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : "eskiyara"Pangaea


03 Haziran 2024 15:35
Manavgat hakkinda

Manavgat ta yaşayan bilen arkadaşlar şu okullar hakkında yardımcı olurlar mı acaba .

Hatice sezer Anadolu lisesi

Fatma temel Turhan Anadolu lisesi

Çolakli Yahya kurt ortaokulu

Çavuşkoy ortaokulu


Dahihocam
Aday Memur
03 Haziran 2024 15:54

Çok güzel yer çok pahalı

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