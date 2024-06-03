Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : "eskiyara"Pangaea


03 Haziran 2024 15:42
Yöneticilik istifa hakkında

Değerli arkadaşlar 09.09.2020 de şu an çalıştığım eğitim kurumuna müdür yardımcısı olarak atandım. 3 yıldır görevdeyim ancak son günlerde sağlık problemlerim baş gösterdi. Buraya atanmadan önce ilçede öğretmenlik yapıyordum. Yeni yönetmeliğe göre 4 yılımı doldurmadan ayrılırsam eski görev yerine dönüyorsun. Bir sene dişimi sıksam seneye gün hesabı ile 09.09.2025'te görevden ayrılırsam ilçeye dönme ihtimalim varmı? (yine yönetmelik gereği "4+1 yıl görevde kalman gerekirdi" gibi bir yorum yapılır mı? o nedenle soruyorum)


Dahihocam
Aday Memur
03 Haziran 2024 15:46

09.09.2025 te istifa dilek eşi verseniz .okulunuzda başka müdür yardımcısı yok ise dilekcenizi bekletip söyle bir cevap verebilirler eğitim öğretim açısından okul işlerinin yurumesi açısından yıl sonuna kadar kabul edilmemesi gibi bir resmi yazi

Toplam 1 mesaj

Çok Yazılan Konular

Lgs sınavında yaptığım hatadan ceza alır mıyım?Maalesef hata yaptım, sıkıntı olur mu?Bayram tatili 9 gün olur mu ?İl dışıLGS Görevinde Başkanın Yaptığı HataÖMK, Rotasyon ve Maarif Müfredatı belirsizliğiÇok programlı anadolu lisesi hakkındaFEN lisesine Felsefeci müdür olabilir mi ?2024 ildışı ingilizce puan ve tercih paylaşımıÖğretmenlere Çay Makinesi Yasağı

Sözlük

iyi bayramlar temennisi 1 beğen 1 anahtar tv 2 resveratrol 2 Seyyal Taner 2 üzüm çekirdeği,üzüm yaprağı 2 kırıcı olmak 2 verilen selamı almamak 2 dünya bisiklet günü 1 düğün istemeyen kız 3

Son Haberler

Elazığ'da kadın doktor hasta yakını tarafından darbedildiTMSF 20 adet lüks otomobili satışa çıkardıAnaokulunda rahatsızlanan 6 yaşındaki çocuk hastenede öldüEski kulüp başkanı araç altında kalarak hayatını kaybettiGözler Kabine toplantısında: Bayram tatili 9 gün olacak mı?

Editörün Seçimi

mayıs ayı enflasyon beklentiniz kaç arkadaşlarİl ici açıklanan iller2024 Mayıs maaşlarımızı yazalımYoksulluk sınırı, Nisan ayında 58,206 TL oldu. Sarı Sendikalardan İstifa.Hükümet toplu sözleşme ikramiyesinin üzerine yattıPromosyon güncellenerek 57 bin lira olacağı iddiasıMemurlar İçin Disiplin Affı Çıkar Mı?Öğretmene 20.000 kadro geldi merkezi ne olur?İç işleri bakanlığı personel alımıHaftalık izinde yurt dışına çıkılır mı ?