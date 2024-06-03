Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


03 Haziran 2024 15:59
Durdurma verenler

Arkadaşlar ilisik kesme ebys sini okuyanlar alttaki maddelerde personel daire tafanindan ilisik giyabinda kesilecek ibaresi var daha onceki ebyslerde görmedim bu ibareyi konu hakkinda detayli bilgisi olan yazsin lütfen ..


tomiks
Memur
03 Haziran 2024 16:42
Daha önceki yıllarda böyle bir ibare yoktu.
Toplam 1 mesaj

Çok Yazılan Konular

Egm yüksek disiplin kuruluna sevk edilenler27 Aralık'ta açığa alınan memurlarİcralık polisler tek başlıkAdana toplu kuvvetNe zaman ilişik kesmemiz istenir?2024 genel atama dönemiAtama nedeniyle yürütmeyi durdurma kararıGüveni kötüye kullanma suçundan hagb kararı ve sonuçlarıBalıkesir 2024 atamaHaksız mal edinme hakkında

Sözlük

dünya bisiklet günü 1 tarım 1 Sade soda 1 Sözlüğümüzün başka sözlükler gibi eğlenceli olmaması 2 beğen 1 verilen selamı almamak 2 overlok makinesi 1 sahra çölü tarım uygulamaları 3 şaka maka sözlüğe ilginin iyice azalması 7 iyi bayramlar temennisi 1

Son Haberler

Elazığ'da kadın doktor hasta yakını tarafından darbedildiTMSF 20 adet lüks otomobili satışa çıkardıAnaokulunda rahatsızlanan 6 yaşındaki çocuk hastenede öldüEski kulüp başkanı araç altında kalarak hayatını kaybettiGözler Kabine toplantısında: Bayram tatili 9 gün olacak mı?

Editörün Seçimi

mayıs ayı enflasyon beklentiniz kaç arkadaşlarİl ici açıklanan iller2024 Mayıs maaşlarımızı yazalımYoksulluk sınırı, Nisan ayında 58,206 TL oldu. Sarı Sendikalardan İstifa.Hükümet toplu sözleşme ikramiyesinin üzerine yattıPromosyon güncellenerek 57 bin lira olacağı iddiasıMemurlar İçin Disiplin Affı Çıkar Mı?Öğretmene 20.000 kadro geldi merkezi ne olur?İç işleri bakanlığı personel alımıHaftalık izinde yurt dışına çıkılır mı ?