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Editörler : oto-danisman-expert


03 Haziran 2024 16:05
Ankara Sincan Oyak Seyirce 1. etap Projesinde Kiralık veya Satılık 2+1

Oyak Seyirce 1. etap Projesindeki 2+1 dairemizi kiralamak veya satmak istiyoruz. Ev Ekim 2023'te teslim alınmış olup, şu ana dek içinde oturan olmamıştır. Ayrıntılı bilgi için mesaj gönderebilirsiniz.

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