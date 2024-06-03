Kamu Personeli \ Adalet Bakanlığı
Editörler : E.Kayı Han


03 Haziran 2024 16:22
Verasetle edinilen mallar hk.

Verasetle edinilen mallar için ek mal bildiriminde bulunmak gerekiyor mu bilgisi olan var mı?

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