Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : ayşegül bgm


03 Haziran 2024 16:50
SOSYAL ÇALIŞMACI MAAŞI

Kamuda 5 in 3 ü olan bir sosyal çalışmacı maaşı ne kadar ? Maaş haricinde ekstra aldığı bir ücret oluyor mu ? arkadaşlar bilgi verirseniz çok sevinirim.

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