Kamu Personeli \ Bakanlıklar
Editörler : Lanet


03 Haziran 2024 17:10
Çevre Şehircilik Bakanlığı Unvan Değişikliği Hk.

23 Aralık 2023 Tarihinde yapılan unvan değişikliği sınavının mülakatları 3 Mayıs 2024 Tarihinde yapılan mülakat sonuçları henüz açıklanmadı. Bilgisi duyumu olan varsa yazarsanız sevinirim hayırlı günler

Çok Yazılan Konular

Tarım bakanlığı koruyucu giyimkurumlar arası geçiş Yoksulluk sınırı, 61.418 TL oldu. Sarı sendikalardan İstifa.Aile Bakanlığı 8000 personel !!!!Mülakata girmezsek ne olur GSB yedek adaylar acilll lütfenTarım bakanlığı tebligat gelmeye başladı2024 temmuz Maaş zammı?

Sözlük

saatleri ayarlama enstitüsü 2 doğrusu mor lahana mı kırmızı lahana mı sorusu 2 Seyyal Taner 2 beğen 1 Sade soda 1 hem çevrimiçisin hem bana yazmıyorsun tribi 3 Bugün olanlar 6 sahra çölü tarım uygulamaları 2 anahtar tv 2 sinyal 2024 1

Son Haberler

Ali Yalçın: ÖMK'da düğme baştan doğru iliklenmiyorBorsa günü yükselişle tamamladıİlk dansın maliyeti 4 bin liradan başlıyor'Mektep' suç örgütüne operasyonda 18 tutuklamaAdana'da ekmeğe yüzde 25 zam yapıldı

Editörün Seçimi

mayıs ayı enflasyon beklentiniz kaç arkadaşlarİl ici açıklanan iller2024 Mayıs maaşlarımızı yazalımYoksulluk sınırı, Nisan ayında 58,206 TL oldu. Sarı Sendikalardan İstifa.Hükümet toplu sözleşme ikramiyesinin üzerine yattıPromosyon güncellenerek 57 bin lira olacağı iddiasıMemurlar İçin Disiplin Affı Çıkar Mı?Öğretmene 20.000 kadro geldi merkezi ne olur?İç işleri bakanlığı personel alımıHaftalık izinde yurt dışına çıkılır mı ?