Eş durumu mazeret ataması

cevapladığınız için teşekkürler ancak eşime kendi kurumunun personel bölümü şu şekilde cevap vermiş "gidememe durumun var eşin orda zorunlu süreyi doldurduysa onun buraya gelmesi gerekebilir " şeklinde bu konuda bir yorumunuz var mı

cevapladığınız için teşekkürler ancak eşime kendi kurumunun personel bölümü şu şekilde cevap vermiş "gidememe durumun var eşin orda zorunlu süreyi doldurduysa onun buraya gelmesi gerekebilir " şeklinde bu konuda bir yorumunuz var mı