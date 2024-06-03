Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


03 Haziran 2024 17:11
Eş durumu mazeret ataması

Ağustos ayında nikahım var eşim gelir uzman yardımcısı bir yıl kadar oldu işe başlayalı ben polis memuruyum bulunduğum ilden şarka atamam yapılmadı burada görev sürem doldu eşimin benim bulunduğum ile gelmesini istiyoruz bu konular hakkında bilgisi olanlar lütfen yazabilir mi iki kurumun da personeline sorduğumuzda farklı şeyler söyleniyor


Kyocer
Aday Memur
03 Haziran 2024 17:43

Eşin dilekçe vericek nikahtan spnra bu kadar


TT383838
03 Haziran 2024 17:44
cevapladığınız için teşekkürler ancak eşime kendi kurumunun personel bölümü şu şekilde cevap vermiş "gidememe durumun var eşin orda zorunlu süreyi doldurduysa onun buraya gelmesi gerekebilir " şeklinde bu konuda bir yorumunuz var mı
Kyocer, 55 dk. önce

Eşin dilekçe vericek nikahtan spnra bu kadar

Toplam 2 mesaj

Çok Yazılan Konular

Egm yüksek disiplin kuruluna sevk edilenler27 Aralık'ta açığa alınan memurlar2024 genel atama dönemiİcralık polisler tek başlıkAdana toplu kuvvetNe zaman ilişik kesmemiz istenir?Atama nedeniyle yürütmeyi durdurma kararıGüveni kötüye kullanma suçundan hagb kararı ve sonuçlarıBalıkesir 2024 atamaHaksız mal edinme hakkında

Sözlük

ağrı'da çıplak gezen vatandaş 2 resveratrol 2 doğrusu mor lahana mı kırmızı lahana mı sorusu 2 düğün istemeyen kız 3 üzüm çekirdeği,üzüm yaprağı 2 Bugün olanlar 6 dünya bisiklet günü 1 güne bir şiir bırak 3 saatleri ayarlama enstitüsü 2 Seyyal Taner 2

Son Haberler

Ali Yalçın: ÖMK'da düğme baştan doğru iliklenmiyorBorsa günü yükselişle tamamladıİlk dansın maliyeti 4 bin liradan başlıyor'Mektep' suç örgütüne operasyonda 18 tutuklamaAdana'da ekmeğe yüzde 25 zam yapıldı

Editörün Seçimi

mayıs ayı enflasyon beklentiniz kaç arkadaşlarİl ici açıklanan iller2024 Mayıs maaşlarımızı yazalımYoksulluk sınırı, Nisan ayında 58,206 TL oldu. Sarı Sendikalardan İstifa.Hükümet toplu sözleşme ikramiyesinin üzerine yattıPromosyon güncellenerek 57 bin lira olacağı iddiasıMemurlar İçin Disiplin Affı Çıkar Mı?Öğretmene 20.000 kadro geldi merkezi ne olur?İç işleri bakanlığı personel alımıHaftalık izinde yurt dışına çıkılır mı ?