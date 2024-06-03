Kamu Personeli \ 4B'li Sözleşmeli Personel
Editörler : E.Kayı Han


03 Haziran 2024 17:19
Huzur evinde calişan memur saatleri
Merhaba huzur evinde 4bli olarak calışanlar haftada nin iki günümü izin yapılıyor yoksa bir günmü

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Sözlük

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