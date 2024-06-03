Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


03 Haziran 2024 17:46
Genel atama dönemi eş durumu

Arkadaşlar kolay gelsin genel atama döneminde Karıkoca polis olup tek kişinin ataması yapılan eşinin ataması yapılmayan var mı ben eşimin de atanmasını istiyorum seçeneğini işaretledim ancak eşimin ataması yapılmamış

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