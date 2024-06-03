Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


03 Haziran 2024 17:46
Polis eşlerden birinin atanıp diğerinin atanmaması

Arkadaşlar kolay gelsin genel atama döneminde Karıkoca polis olup tek kişinin ataması yapılan eşinin ataması yapılmayan var mı ben eşimin de atanmasını istiyorum seçeneğini işaretledim ancak eşimin ataması yapılmamış


Kyocer
Aday Memur
04 Haziran 2024 11:26

Kımse yok mu


yaman32
Aday Memur
04 Haziran 2024 12:06

eşine şark tayini gelmedi ise yapılmamıştır.


Kyocer
Aday Memur
04 Haziran 2024 12:39

Ben tercih yaptığımda buton vardı eşiminde atanmasını istiyorum dedim ewt e bastım dilekçe yazdık bekliyoruz şimdi anlamadım

yaman32, 1 saat önce

eşine şark tayini gelmedi ise yapılmamıştır.


Cancan001
Aday Memur
04 Haziran 2024 13:09

Sıkıntı yapmana gerek yok eşinide dilekçesine istinaden yanına atarlar hazırlık gelmediği için olmuştur

Kyocer, 42 dk. önce

Ben tercih yaptığımda buton vardı eşiminde atanmasını istiyorum dedim ewt e bastım dilekçe yazdık bekliyoruz şimdi anlamadım

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