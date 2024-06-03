Arkadaşlar sağlık daire başkanlığı bütün sağlık geçmişini tarayıp bakıyor mu yoksa sadece belirli bölümlere mi bakıyor ? ve hangi bölümlerde geçmişe dönük eleme yapıyor ?

Arkadaşlar sağlık daire başkanlığı bütün sağlık geçmişini tarayıp bakıyor mu yoksa sadece belirli bölümlere mi bakıyor ? ve hangi bölümlerde geçmişe dönük eleme yapıyor ?