KPSS ve diğer sınavlar \ POMEM, Bekçi, PMYO, PAEM
Editörler : swat3410


03 Haziran 2024 17:46
Tüm sağlık geçmişine bakılıyor mu?

Arkadaşlar sağlık daire başkanlığı bütün sağlık geçmişini tarayıp bakıyor mu yoksa sadece belirli bölümlere mi bakıyor ? ve hangi bölümlerde geçmişe dönük eleme yapıyor ?

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