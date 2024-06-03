Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


03 Haziran 2024 17:54
Eşi sağlıkçı olan polisin eş tayini neden atama kararıyla olmuyor?

Merhaba bu 5.tayinimiz es durumundan sağlıkçı olarak.Bu defa polis gittiği yerde baslamadan es durumu tayini yapmiyormuş bakanlık.Bu durum herkesi zorlayacak.Sizden atama kağıdıyla tayin isteği kabul gören oldu mu?Özlük birimi kağıdı kabul etmiyor.

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