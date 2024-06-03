Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : "eskiyara"Pangaea


03 Haziran 2024 18:08
İl dışı tayinde çok az okul ve şehir açılmış

İl dışı tayin icin cok az okul ve şehir açılmış. Bunun nedeni bos yer olmaması mı, yoksa boş yerlerin haklı olarak mazeret tayinine ayrılması mı?

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