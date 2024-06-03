Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


03 Haziran 2024 18:14
Kurban bayramı ve maaş

kurban bayramın dan önce maaşlar erken yatar mı?


PHILIPS42
Şef
03 Haziran 2024 18:35
nasıl bi başlık bu, bayram 16 sında zaten ne erken maaşı

gulyabani.10
Aday Memur
03 Haziran 2024 18:37
bayram günü mü kurbanlık alacaksın?
PHILIPS42, Dün
nasıl bi başlık bu, bayram 16 sında zaten ne erken maaşı

PHILIPS42
Şef
03 Haziran 2024 18:40
mesela ben kurbanı alalı 1 ay oldu parasınıda kurbanı aldığımız ve kestiğimiz gün vercez, şimdiki sistem genelde böyle zaten
gulyabani.10, Dün
bayram günü mü kurbanlık alacaksın?

gulyabani.10
Aday Memur
03 Haziran 2024 18:41
seninle aynı yerden ve sistemden almayanlar için sormuştum rahatsız olduysan diğer konulara yorum yazabilirsin
PHILIPS42, Dün
mesela ben kurbanı alalı 1 ay oldu parasınıda kurbanı aldığımız ve kestiğimiz gün vercez, şimdiki sistem genelde böyle zaten

Enginpol
Aday Memur
03 Haziran 2024 18:41
12 yada 13 ü yatabilir maaslar

PHILIPS42
Şef
03 Haziran 2024 18:43
Rahatsızlık falan yok kardeş, alınganlık yapmana gerek yok, inşallah erken verirler

gulyabani.10
Aday Memur
03 Haziran 2024 18:46
nasıl bi başlık bu diyip konuya giren sensin ya hani kardeş daha güzelini sen açarsın kardeş iyi bayramlar
PHILIPS42, Dün
Rahatsızlık falan yok kardeş, alınganlık yapmana gerek yok, inşallah erken verirler

kosavalı.32
03 Haziran 2024 19:27
ayın 15 cumartesi ve arife olmasından dolayı 10 ile 13 arası diyorlar net bir şey yok tabi

Memurhaps
Şube Müdürü
04 Haziran 2024 03:20
Bence daha zamanından önce yatırmazlar diğer bayramda yatırmadılar. Eskiden yatırıyorlardı

xyzs
Şef
04 Haziran 2024 07:56

Bugün kabine var bugün belli olur

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