KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS B Lisans Mezunları
Editörler : Pangaea


03 Haziran 2024 18:50
Hakaret davası yemek memuriyete engel mi

Hakaretten dava yiyip ceza alırsak memuriyete engel olur mu bu durum? yönetmelikte 1 yıl ve üzeri kasti suçlardan hüküm giyenler olamaz diyor. Hakaret davası da kasti suç para cezasına çevrilse bile memuriyete engel olur mu ?

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